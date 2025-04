Il punto sulle commodities 28 aprile 2025 - [video]

oro nero

petrolio

carburante

raffinato del petrolio

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

granoturco

Soia

derivato sui semi di soia

oro

Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa del 2,33%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 63,71 prima e 64,97 dopo.Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,34%, rispetto alla scorsa settimana La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -9,62%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 30,83 con tetto rappresentato dall'area 34,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,29%. Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 526,29, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 536,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.Chiusura in rosso per il, che termina la settimana segnando un calo dell'1,04%. Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 492,14 a svolgere ruolo di resistenza e 467,34 a contenere eventuali attacchi ribassisti.Balza in avanti la, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,34%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.059,56. Rischio di discesa fino a 1.034,63 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Performance infelice per l', che chiude la settimana con una leggera perdita dello 0,39%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3.397,27.