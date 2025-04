Il punto sulle commodities 14 aprile 2025 - [video]

greggio

Chiusura in rosso per il, che termina la settimana segnando un calo dell'1,35%. Il quadro di medio periodo dell'ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 63,38.Ribasso per la, che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,86%. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 2,044.Chiusura in profondo rosso per il, che al termine della settimana esibisce una performance negativa del 7,94%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,69 con area di resistenza individuata a quota 35,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 4,63%, rispetto ai valori precedenti. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 560,62, mentre il primo supporto è stimato a 542,35. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,31%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 497,86, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 472,84. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 522,88.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 6,80%. Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.063,5. Possibile una discesa fino al bottom 1.004,25. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Effervescente l', che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 6,57%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3.321,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.