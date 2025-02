Bonus mensa, Anief chiede di inserirlo nel contratto del comparto istruzione e ricerca

"Nellaè prevista una carta che viene utilizzata per la. Lo abbiamo scoperto recentemente, ma in verità esiste da anni". Lo ha dichiarato"Al personale scolastico in Italia, nel resto del paese, è. È previsto anche per i dipendenti dei Ministeri, addirittura la Cassazione ci ricorda che è prevista anche nel caso in cui si lavori in smart working. Noi siamo più che convinti che questa cosache non merita meno degli altri. Tutto questo lo vorremmo mettere nel contratto, ma per metterlo nel contratto bisogna vincere le elezioni RSU e confermare e raddoppiare la propria rappresentatività. Più forti si è e più le richieste possono essere ascoltate ai tavoli. Per questo continuiamo a lanciare un appello a tutti quanti palle prossime elezioni RDU nella lista ANIEF.", conclude Pacifico.