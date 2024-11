Buongiorno dalla Borsa 25 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dello 0,97% sul; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 20.776,23 punti, in prossimità dei livelli precedenti.amplia la performance positiva dell'1,30% e chiude a 38.780,1 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 10.420,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,67%; composta, che cresce di un modesto +0,39%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,92%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,52% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che della Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione stamattina. È previsto mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL.