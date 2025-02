Scuola, stipendi al collasso: Anief chiede rispetto per il personale dei ministeri

"Glisono un tema fondamentale per il personale della scuola. Purtroppo dai cedolini risulta chiaro ed evidente che negli ultimi 5 anni chi lavora nel comparto istruzione e ricercadi chi lavora nei ministeri", dichiara"Non era così fino al 2018. Chi lavorava a scuola prendeva 1000 euro in più dal 2019 con contratto 16-18 tutto questo è cambiato. Questo significa che per scelta politica e per scelta sindacale non si è più voluto valorizzare chi lavora nella scuola e si è pensato che chi fa un altro lavoro, per esempio nei ministeri, vale di più. Noi non la pensiamo così, per questoin questa campagna anche RSU stiamo cercando candidature. Facciamo un appello alla candidatura in un primo momento e al voto. Bisogna migliorare il nostro contratto di istituto, bisogna migliorare il nostro contatto collettivo nazionale. Certamente avere le risorse che meritiamo,che dovremmo avere dal 2019 e che ad oggi non abbiamo avuto", conclude Pacifico.