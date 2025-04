Buongiorno dalla Borsa 3 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,56%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,75%.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,77% e archivia la seduta a 34.735,9 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,39% e chiude a 10.367,4 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesante, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali; scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%; seduta negativa per, che scende del 2,14%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,51%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,54% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito.