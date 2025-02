Buongiorno dalla Borsa 11 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Oggi la Borsa diè chiusa per festività.mostra un frazionale ribasso dello 0,69% e archivia la seduta a 10.557,6 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Poco mosso, che mostra un -0,02%;avanza dello 0,22%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,95%. Retrocede, con un ribasso del 2,71%.Distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 7,3%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. Sempre domani, in Italia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale.