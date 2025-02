Buongiorno dalla Borsa 21 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

media

Cairo Communication

, in flessione dell'1,01% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 22.068,06 punti.allunga timidamente il passo dello 0,26% e chiude a 38.776,9 punti. Brilla, in aumento dell'1,82%, chiude a 10.991,4 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%; resta vicino alla parità(+0,06%); composta, che cresce di un modesto +0,43%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,35% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,53%.Nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 1,7%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito.