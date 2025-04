Buongiorno dalla Borsa 10 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

, con il, che mette a segno un guadagno del 7,87%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 19.145,06 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+9,13%), archiviando le contrattazioni a 34.609 punti. Ottima performance per(+2,32%), che archivia la giornata a 9.761,2 punti., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Ottima performance per, che registra un progresso del 7,94%; su di giri(+5,95%); exploit di, che mostra un rialzo del 6,41%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +11,30% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 12,40% sui valori precedenti.In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a -0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dall'Italia la diffusione della Produzione industriale, previsto sempre stamattina.