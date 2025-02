Buongiorno dalla Borsa 14 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

, a 44.711,43 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 22.030,71 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,79% e chiude a 39.149,4 punti.amplia la performance positiva dell'1,16% e chiude a 10.749,5 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,74% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,56%.In Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 2,9%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto sempre questo pomeriggio.