Buongiorno dalla Borsa 12 febbraio 2025 - [video]

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 44.593,65 punti; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 21.693,52 punti.allunga timidamente il passo dello 0,42% e chiude a 38.963,7 punti.amplia la performance positiva dell'1,43% e chiude a 10.708,9 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista.è stabile, riportando un moderato +0,17%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,96% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Italia, in previsione sempre stamattina. Domani, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.