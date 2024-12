Buongiorno dalla Borsa 13 dicembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,53%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 21.615,27 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 39.470,4 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,23% e archivia la seduta a 10.713,1 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato +0,09%; senza slancio, che negozia con un -0,15%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,81% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,4%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 1,3%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicata la Produzione industriale. Lunedì è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone.