Buongiorno dalla Borsa 10 gennaio 2025 - [video]

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per lutto nazionale.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,05%, archiviando la giornata a 39.190,4 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,80% e archivia la seduta a 9.795,9 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,40% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,52%.In Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. Ancora stamattina, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.