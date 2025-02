Pnrr, le richieste di Anief su organico aggiuntivo a idonei dei concorsi

"Si sta discutendo in Parlamento il PNRR. È il(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che è stato approvato quattro anni fa proprio per cercare di riformare il nostro paese con l'aiuto di fondi dati in prestito dall'Europa", ha dichiarato"Purtroppo ad oggi pochi soldi sono stati spesi, neanche il 30%. Certamente una delle colpe è che non c'è il personale dedicato che riesce a seguire tutto. Il. Avevamo un organico aggiuntivo, seppur limitato, che aveva iniziato a lavorare sul PNRR, ma non è stato rinnovato. Chiediamo che venga immediatamente reintegrato, perché abbiamo un. Inoltre, sul PNRR, chiediamo una soluzione chiara per gli idonei dell'ultimo concorso. Non è accettabile che si organizzino concorsi in rapida successione e che chi ha superato le prove debba sostenerle nuovamente.C'è bisogno di ritornare al testo unico che chi supera un concorso è idoneo all'insegnamento e quindi poi deve essere assunto dalla graduatoria di merito", conclude Pacifico.