Buongiorno dalla Borsa 11 marzo 2025 - [video]

, con ilche accusa un ribasso del 2,08%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 19.430,95 punti.porta a casa un calo dello 0,64%, con chiusura a 36.793,1 punti.conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 10.861,2 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Composta, che cresce di un modesto +0,33%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,26% sul precedente. Bene, con un rialzo del 3,35%.In Giappone, pubblicato il PIL, pari a 0,6%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. Ancora domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.