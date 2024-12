Buongiorno dalla Borsa 30 dicembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0,77%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,36%, terminando la seduta a 21.473,02 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 39.894,5 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 10.671,2 punti., che fanno un passo indietro. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,40%; tentenna, che cede lo 0,37%; piccola perdita per, che scambia con un -0,37%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,98%. Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dell'1,16% rispetto alla seduta precedente.In Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,8%. In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 49,6 punti. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione giovedì.