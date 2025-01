Buongiorno dalla Borsa 30 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 21.411,46 punti.allunga timidamente il passo dello 0,25% e chiude a 39.514 punti. Anche oggi, 30 gennaio, in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione del Capodanno cinese., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,20% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.Pubblicato, pari a 3%, e, pari a -0,1%. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione del PIL, e dall'Unione Europea quella del Tasso di Disoccupazione.