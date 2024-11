Buongiorno dalla Borsa 28 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,31%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 20.744,49 punti. Oggi la Borsa di New York rimarrà chiusa per festività (Thanksgiving Day).allunga timidamente il passo dello 0,56% e chiude a 38.349,1 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,26%, termina le contrattazioni a 10.432,5 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,60%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,77% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,42%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 2,4%. Stamattina saranno diffusi il M3 dall'Unione Europea, e il dato sui Prezzi alla Produzione dall'Italia. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania, in previsione ancora questo pomeriggio.