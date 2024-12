Buongiorno dalla Borsa 11 dicembre 2024 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,35% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 21.368,18 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,01%, terminando le negoziazioni a 39.372,2 punti.conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 10.848,4 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%; poco mosso, che mostra un -0,12%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,03% sul precedente. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,30%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi alla Produzione.