Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Leonardo

, con ilin aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 20.884,41 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,7%), archiviando le contrattazioni a 37.785,5 punti.conclude in progresso dello 0,36%, archiviando la sessione a 10.649,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,86%; composta, che cresce di un modesto +0,35%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,69%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +5,72% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 17,56%.In Giappone, il valore del PMI manifatturiero è 49 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dei Prezzi al Consumo. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sull'ISM manifatturiero.