Buongiorno dalla Borsa 21 marzo 2025 - [video]

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 41.953,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 19.677,61 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,2% e archivia gli scambi a 37.677,1 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,76% e chiude la seduta a 10.687,5 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,48%; tentenna, che cede lo 0,26%; piccola perdita per, che scambia con un -0,43%.Il settore, con il suo -0,98%, si attesta come peggiore del mercato. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,30%.Si attende martedì dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e della Fiducia consumatori. Lunedì, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI composito. Martedì, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO.