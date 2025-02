Buongiorno dalla Borsa 4 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Pininfarina

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,28%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 21.297,58 punti, ritracciando dello 0,84%.lievita dello 0,72% e archivia la seduta a 38.798,4 punti. Chiusa ancora oggi la borsa cinese per festività.. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Senza slancio, che negozia con un -0,05%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%;è stabile, riportando un moderato -0,1%.Il settore, con il suo -1,19%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,80%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e dell'ISM non manifatturiero.Sono previsti ancora domani dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito, e dall'Italia quello delle Vendite al Dettaglio.