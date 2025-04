Buongiorno dalla Borsa 1 aprile 2025 - [video]

Dow Jones

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,00% sul; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 19.278,45 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 35.624,5 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,02% e archivia gli scambi a 10.502,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Buona performance per, che cresce dello 0,86%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,92%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,72%.Apprezzabile rialzo (+1,19%) a Milano per il comparto. Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,33%.Annunciati in Giappone, pari a 48,4 punti, e, che si attesta su 12 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del Tasso di Disoccupazione.