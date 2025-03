Il punto sulle commodities 31 marzo 2025 - [video]

greggio

oro nero

benzina verde

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

gas naturale quotato sul mercato europeo

frumento

derivato sul mais

mais

Soia

derivato sui semi di soia

oro

metallo giallo

Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,10%. Lo scenario dell'che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 68,76. Tecnicamente si attende un proseguimento della trendline ribassista.Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,37%, rispetto alla scorsa settimana. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.Ribasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita del 4,55%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,09 con area di resistenza individuata a quota 41,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,33%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 522,16. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 541,17. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,27%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 447,01. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Risultato positivo per la, che lievita dell'1,21%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.029,33, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.008,08. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.050,58.Prepotente rialzo per l', che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,90%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3.106,65, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.035,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.