Buongiorno dalla Borsa 27 novembre 2024 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,57%, portandosi a 20.922,9 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,80%, archiviando la giornata a 38.135 punti. Brilla, in aumento del 2,25%, chiude a 10.566,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; sotto pressione, che accusa un calo dello 0,74%.Il settore, con il suo -1,29%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione dell'1,66% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Scorte di Petrolio, degli Ordini beni durevoli e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.