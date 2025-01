Buongiorno dalla Borsa 16 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

con ilin rialzo dell'1,65%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 21.237,85 punti.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 38.572,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,41% e chiude a 10.101,1 punti., mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,49%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,27% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Pubblicato, pari a 2,6%, e, pari a -0,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.