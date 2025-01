Notizie dal Forex 23 gennaio 2025 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN



L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0413 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0378. Appare esserci un deciso sostegno per ulteriori tagli dei tassi di interesse nell'Eurozona, a partire da fine gennaio prossimo.aIl biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 156,15, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 156,99. Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi, nel mese di dicembre, che è risultata in calo del 2,2%.La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2322 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,2376. Peggiora leggermente il tasso di disoccupazione, nel Regno Unito, a novembre, che si attesta al 4,4%.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 162,59, con la nuova area di resistenza vista a 163,45. Passa a sorpresa in surplus la bilancia commerciale del Giappone nel mese di dicembre, con un avanzo di 130,9 miliardi di yen.