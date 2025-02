Buongiorno dalla Borsa 10 febbraio 2025 - [video]

Dow Jones

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,99% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 21.491,31 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,04% e archivia gli scambi a 38.801,2 punti.allunga timidamente il passo dello 0,52% e chiude a 10.631,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,36% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.È previsto mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio. Domani, in Francia, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione. Mercoledì, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale.