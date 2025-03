Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 20.052,63 punti, ritracciando del 2,79%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,17% e termina gli scambi a 36.887,2 punti.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 10.843,7 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Calo deciso per, che segna un -1,15%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,60%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,05%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale.È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati.