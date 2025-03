Buongiorno dalla Borsa 10 marzo 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,52% a 42.801,72 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,74%.allunga timidamente il passo dello 0,38% e chiude a 37.028,3 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 10.825,7 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,20%; resta vicino alla parità(+0,12%).Il settore, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 2%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia annuale che mensile. Domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul PIL.