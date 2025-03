Decreto 205 e Milleproroghe convertiti in legge: il commento di Anief

"Ci sono norme che prorogano l'utilizzo del personale ATA presso gli ex provveditorati norme che prorogano anche la valutazione del vecchio titolo ITP per la partecipazione ai concorsi, quindi sono norme buone. Ma non ci sono le proroghe che abbiamo chiesto e checontinuiamo a chiedere". È quanto afferma ilcommentando la conversione in legge dei decreti 205 e Milleproroghe.Tra lefigurano "quella dell'organico aggiuntivo che per noi è fondamentale fare approvare" ma anche "la proroga dell'utilizzo delle graduatorie degli idonei del concorso 2020 e dell'ultimo concorso Pnrr del 2023"."Abbiamo tantissimi posti scoperti dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi del pnrr. Questo personale – conclude– èessenziale per il funzionamento della scuola"