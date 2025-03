Il punto sulle commodities 17 marzo 2025 - [video]

oro nero

carburante

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

mais

granoturco

Soia

derivato sui semi di soia

metallo giallo

oro

Piccolo passo in avanti per l'che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,22%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 66,07. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,91%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,171, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,105. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,238.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva dell'8,97%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 40,77, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%. Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 564,67, mentre i supporti sono stimati a 541,67.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,77%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dello 0,72%, rispetto alla scorsa settimana Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 1.026,83.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,67%. L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3.013,94 e primo supporto individuato a 2.941,35. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.