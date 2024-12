Il punto sulle commodities 23 dicembre 2024 - [video]

oro nero

Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa del 2,15%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,4. Primo supporto visto a 68,96.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,62%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,915. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,973. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 6,33%. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 45,18.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,17%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 527,74. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Settimana vivace per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,85%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 448,84, mentre il supporto più immediato si intravede a 440,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Ribasso per il, che chiude la settimana con una flessione dell'1,37%. Lo scenario di medio periodo dellaratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 988,08.Ribasso composto e controllato per l', che archivia la settimana in flessione dell'1,04%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 2.654,96 prima e 2.723,01 dopo.