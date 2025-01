Stipendi: primi aumenti ma sono meno della metà di quelli previsti dalla legge. La denuncia di Anief

"Primi, ma sono aumenti riguardo l'anticipo del contratto 2022-2024. Questi aumenti, secondo Anief,, perchè la norma prevede che devono essere il 50% dell'inflazione. Si chiamache invece è sempre rimasta sbloccata", dichiara"Questi aumenti variano tra i 50 e i 100 euro, a seconda dei casi, e corrispondono al 3,35% dello stipendio lordo. Tuttavia, abbiamo calcolato che in questi tre anni l'inflazione è aumentata di 16,3 punti percentuali.. Il 50% di 16,3 è 8,15, non 3,35 e nemmeno 3,85, se consideriamo anche l'indennità di vacanza contrattuale dello 0,5%. Questo significa che. Per questo, come Anief, invitiamo tutti aper farsi restituire l'altra metà spettante mese per mese e gli arretrati per il periodo 2022-2024", conclude Pacifico.