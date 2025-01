Buongiorno dalla Borsa 2 gennaio 2025 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a -0,07% sul; al contrario, ilha perso lo 0,87%, terminando la seduta a 21.012,17 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,14% e archivia la seduta a 10.088,1 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,46%;avanza dello 0,28%; senza slancio, che negozia con un +0,16%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,70% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia di M3, che del PMI manifatturiero. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.