Buongiorno dalla Borsa 5 luglio 2024 - [video]

Ieri la Borsa di New York è rimasta chiusa per festività (Independence Day).Chiude sulla parità, che propone sul finale un 0% e archivia gli scambi a 40.912,4 punti.conclude in progresso dello 0,27%, archiviando la sessione a 8.697,6 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,20%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,36% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,76%.Annunciata la Produzione industriale, pari a -2,1%, e, dove il valore è -2,5%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.