Buongiorno dalla Borsa 24 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 40.358,09 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 19.754,34 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,11%, termina le contrattazioni a 39.154,9 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,47%, archiviando la giornata a 8.479,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,77%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,59%.Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,33%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio, di Vendita di Case Nuove e del PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO.