Buongiorno dalla Borsa 6 settembre 2024 - [video]

, con ilche lascia sul parterre lo 0,54%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 18.930,33 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,72%, archiviando la giornata a 36.391,5 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,42% e chiude a 8.132,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,37%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,29%.Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.In Francia annunciata la Produzione industriale pari a -0,5%. In Germania, lo stesso dato si attesta su -2,4%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.