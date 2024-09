Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, con ilche lascia sul parterre lo 0,23%; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,90%.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,49%, archiviando la giornata a 35.619,8 punti.conclude in progresso dello 0,46%, archiviando la sessione a 8.110,6 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,41%; senza slancio, che negozia con un +0,1%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,29%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,22% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,51% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. Domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.