Buongiorno dalla Borsa 12 settembre 2024 - [video]

, con ilche sale dello 0,31% a 40.861,71 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 19.237,3 punti.Ottima performance per(+3,41%), che archivia la giornata a 36.833,3 punti.segna un mediocre calo dello 0,61%, terminando gli scambi a 8.056,1 punti., che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%; buona performance per, che cresce dell'1,09%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,90% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene del 3,67%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 2,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione domani.