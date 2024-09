Buongiorno dalla Borsa 13 settembre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,58%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 19.423,07 punti.segna un mediocre calo dello 0,68%, terminando gli scambi a 36.581,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,74%, archiviando la giornata a 7.994,8 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%; poco mosso, che mostra un +0,19%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,95% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.Annunciati i Prezzi al Consumo della Francia, pari a 1,8%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Lunedì, in Italia l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.