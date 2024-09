1 minuto in Borsa 18 settembre 2024 - [video]

Banco BPM

Campari

petrolio

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.di Milano, troviamo(+3,09%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,25%.Sulla piattaforma americana del CME, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 70,23 dollari per barile.Tra lepiù importanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,2%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 2,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PhillyFed.