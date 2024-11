Sciopero della scuola: le ragioni del scuola

italiana e anche il suo personale. E' una: 235mila fra insegnanti e amministrativi over 60, la più alta cifra nella Pubblica Amministrazione con". Lo ricorda, Presidente del sindacato, nel giorno dello sciopero della scuola."E' unache comunque è- il 77% è donna - ma ancora con, quindi al diritto alla famiglia, al diritto alla maternità. È una scuola, purtroppo, con più del 25% precario, quindi uno su quattro", ricorda il sindacalista, aggiungendo "da 25 anniche nel nostro Paese non è rispettata per il personale scolastico italiano".colleghi e colleghe hanno avutonel privato sarebbero stati stabilizzati invece nel pubblico continuano a essere chiamati come supplenti, perché c'è une viene"."Non c'è la parità di diritti e quindi di trattamento giuridica ed economica - ricorda Pacifico - tra personale precario e di ruolo. E' vero chequesto vieneportati avanti da Anief in Italia e in Europa, con cui abbiamonegli ultimi 2 anni, però questo ancora non basta".Per il Presidente di Anief, "bisognae bisogna sancire per legge unache venga data senza fare ricorso, E, ancora, bisogna anchedei contratti con unche permetta l'assunzione degli idonei dei concorsi, anche quelli del 2023, così come dei precari storici"."E' una scuola che però ad oggi ci chiede anche diagli altri dipendenti pubblici come era 20 anni fa: Si sono persirispetto a 20 anni fa, rispetto ai dipendenti dei Ministeri e dell'INPS. E' una scuola che ci chiede unacome per le forze armate o le forze dell'ordine, E ci chiede anche ildegli anni di formazione universitaria eche serve per accedere a questa professione"."Sono tuttee quindi che stiamo chiedendo al governo, proprio mentre è in discussione la Legge di Bilancio", conclude Pacifico.