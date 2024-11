Buongiorno dalla Borsa 12 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

Mediobanca

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,69%; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 21.106,59 punti.porta a casa un calo dello 0,40%, con chiusura a 39.376,1 punti.segna un mediocre calo dello 0,65%, terminando gli scambi a 11.314,5 punti., che fanno un passo indietro. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,64%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,84%.Pubblicato, pari a 2%, e, pari a 26.700 unità. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. Domani, in Francia, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione.