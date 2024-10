Buongiorno dalla Borsa 31 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 20.387,7 punti, in calo dello 0,79%.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 39.081,2 punti.conclude in progresso dello 0,57%, archiviando la sessione a 10.591,2 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, che cede lo 0,63%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,51%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,86%.Pubblicato, pari a 1,2%, e, pari a 1,2%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del Tasso di Disoccupazione.