Buongiorno dalla Borsa 20 novembre 2024 - [video]

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,28%; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,71%.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,16%, terminando le negoziazioni a 38.352,3 punti.amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 10.827,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,53%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,24% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,98%.Nel Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 2,3%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.