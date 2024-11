Buongiorno dalla Borsa 18 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,70% sul; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 20.394,13 punti, ritracciando del 2,40%.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 38.220,9 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,91% e archivia la seduta a 10.544 punti., che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,35%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,75%.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -0,7%. È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.