1 minuto in Borsa 28 ottobre 2024 - [video]

Nexi

ENI

oro

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,13%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,62%.Sul mercato delle materie prime, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.È previsto mercoledì dalla Germania l'annuncio sia del PIL, che del Tasso di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione del Giappone. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.