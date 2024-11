Il punto sulle commodities 4 novembre 2024 - [video]

oro nero

Settimana molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa del 3,23%. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 70,82.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,67%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,947. Prima resistenza a 1,992. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,93.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -10,72%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 37,46, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 41,54. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Frazionale ribasso per il, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,35%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 560,08. Prima resistenza a 573,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 552,92.Contenuto ribasso per il, che archivia la settimana in flessione dello 0,24%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 416,05 prima e 420,6 dopo.Debole la settimana per lache, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,38%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Performance infelice per l', che chiude la settimana con una performance dello 0,40%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.770,39. Primo supporto a 2.718,32.