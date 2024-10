Buongiorno dalla Borsa 28 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,61%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 20.352,02 punti.Brilla, in aumento dell'1,82%, chiude a 38.605,5 punti.conclude in progresso dello 0,62%, archiviando la sessione a 10.685,9 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,44%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,19% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,78%.Si attende mercoledì dalla Germania la diffusione del PIL e del Tasso di Disoccupazione. In Giappone domani i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto sempre domani nel pomeriggio.